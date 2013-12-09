مفاجأه : التايم تستبعد السيسي و اردوغان من المنافسه على لقب شخصية العام

استبعدت مجلة التايم الامريكية منذ قليل الفريق اول عبد الفتاح السيسي من سباق شخصية العام 2013 على الرغم من حصوله على اعلى نسبة تصويت في الاستفتاء التي طرحته على موقعها ,, كما استبعدت ايضا رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا و الذي جاء في الترتيب الثاني خلف الفريق السيسي.

و نشرت التايم قائمة بعشرة اسماء ستنحصر بينهم المنافسه على لقب هذا العام جاء في مقدمتها الرئيس السوري بشار الاسد و الرئيس الايراني حسن روحاني و رئيس امريكا باراك اوباما ,, فيما عادت المغنيه مايلي سايرس الى السباق مره اخرى على اللقب

شبكةعيونالإخبارية

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