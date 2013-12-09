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رئيس الرجاء يحتفي بالأهلي

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رئيس الرجاء يحتفي بالأهلي رئيس الرجاء يحتفي بالأهلي

أقام محمد بودريقه رئيس الرجاء البيضاوي المغربي حفل شاي لمسؤولي بعثة الأهلي في المغرب احتفاء بمشاركة الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة جوانزو إيفرجراند الصيني بطل آسيا يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن رئيس الرجاء أقام حفل شاي ترحيبا ببعثة الأهلي في المغرب صباح يوم الأثنين.

وحضر الحفل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة، وهادي خشبة مدير إدارة الكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وجمال جبر مسؤول الإعلام بالبعثة، ومحمد مرجان المسؤول الأمني، وعلي عبد المنعم مدير التسويق والتعاقدات وحنان الزيني منسق عام البعثة.

ويشارك الرجاء في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المغربي.

ويفتتح مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم الأربعاء في مباراة الفاصلة المؤهلة لربع النهائي.

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