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متعب يغيب عن مران الأهلي.. وعودة ربيعة وعاشور

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متعب يغيب عن مران الأهلي.. وعودة ربيعة وعاشور متعب يغيب عن مران الأهلي.. وعودة ربيعة وعاشور

تغيب عماد متعب مهاجم الأهلي ولاعب الوسط شهاب الدين أحمد عن تدريبات الفريق الأحمر الجماعية يوم الأثنين في المغرب استعدادا لانطلاق كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة جوانزو إيفرجراند الصيني بطل آسيا يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن متعب الذي سجل هدفا في الفوز الودي على المغرب الفاسي 2-1 بسبب شعوره بإجهاد بسيط في العضلة الأمامية.

كما تغيب شهاب الدين أحمد عن التدريبات الجماعية للسبب نفسه.

واكتفى الثنائي بالجري المنفرد حول الملعب.

فيما عاد الثنائي حسام عاشور ورامي ربيعة للتدريبات، بعدما تخلص من آلام العضلات التي كان يعاني منها في الأيام السابقة.

واكتفى أيضا دومينيك دا سيلفا مهاجم الفريق بالجري المنفرد حول الملعب بسبب بعض الآلام في الركبة.

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