وزير الطيران يشارك فى افتتاح معرض "كايرو آى سى تى" للاتصالات

شارك المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران، فى افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر "كايرو آى سى تى" 2013، فى دورته السابعة عشرة، والتى تعقد تحت شعار "بناء الجسور".

حضر الافتتاح أيضًا وزراء التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير السياحة ومحافظ القاهرة. وبمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية وممثلى عن بعض وزارات الاتصالات والتقنية فى المنطقة.

وصرح فاضل خلال الجولة، أن "قطاع الطيران المدنى يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع عملياته، سواء بالمطارات أو شركات الطيران أو أنظمة الملاحة الجوية".

وأضاف أن "المؤتمر فرصة جيدة للتعرف على آخر المستجدات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات سريعة التطور، كما أن إقامة مثل هذه الأحداث الكبيرة تزيد الثقة فى مستقبل الأعمال والاستثمار فى مصر".

جدير الذكر، أن هذه الدورة يحضرها أكثر من 300 شركة محلية وعالمية، بالإضافة إلى مشغلى الاتصالات الأربعة فى السوق المصرى.