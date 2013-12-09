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آثار التخريب فى جامعة الأزهر نتيجة شغب طلاب الإخوان

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آثار التخريب فى جامعة الأزهر نتيجة شغب طلاب الإخوان آثار التخريب فى جامعة الأزهر نتيجة شغب طلاب الإخوان

تبدو على جامعة الأزهر ملامح ومظاهر التخريب التى قام بها طلاب الإخوان، حيث طالت أعمال التخريب الممتلكات العامة والخاصة من احتراق سيارات الداخلية والسيارات الخاصة وحرق طلاب الإخوان لأغصان الأشجار، وذلك خلال أعمال العنف والاشتباكات بين طلاب الإخوان وقوات الأمن.
> وفى هذه الأثناء، لا يزال طلاب الإخوان يحاولون تجميع قواهم مرة أخرى للتظاهر وقطع الطرق المؤدية للمدينة الجامعية للبنين بالحى السادس بمدينة نصر.
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