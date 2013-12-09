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مفاجأة- 200 مليار دولار ثمن تنازل المعزول عن بئر غاز لـ إسرائيل

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مفاجأة- 200 مليار دولار ثمن تنازل المعزول عن بئر غاز لـ إسرائيل مفاجأة- 200 مليار دولار ثمن تنازل المعزول عن بئر غاز لـ إسرائيل

كشف الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن حكومة الدكتور هشام قنديل، التي عينها الرئيس المعزول محمد مرسي، تنازلت لإسرائيل عن بئر غاز بمنطقة المياه المصرية على بعد 190 كم شمال دمياط، ويبعد 235 كم عن حيفا، وتقدر قيمته بـ200 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحالية لم تتحرك تجاه هذه القضية حتى الآن.
وقال جودة، خلال لقائه في برنامج آخر النهار الذي تقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق على قناة  النهار، مساء الأحد، إن قطر كانت تريد التحكم في منطقة قناة السويس، من أجل السيطرة على التجارة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها كانت تريد أيضا شراء أراضٍ بمنطقة إقليم القناة بأسعار أقل من القيمة الحقيقية.

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