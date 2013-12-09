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«الرئاسة»: لم نجر أي اتصالات مع «جبهة الإنقاذ» للتشاور حول الدستور

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«الرئاسة»: لم نجر أي اتصالات مع «جبهة الإنقاذ» للتشاور حول الدستور «الرئاسة»: لم نجر أي اتصالات مع «جبهة الإنقاذ» للتشاور حول الدستور
قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، «إنه لا صحة لما أوردته إحدى الصحف اليومية المستقلة، الأحد، من تصريحات لأحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني مفادها أن رئاسة الجمهورية أجرت اتصالات هاتفية بعدد من قيادات جبهة الإنقاذ بشأن الدستور، دعاهم خلالها مستشار الرئيس لاجتماع مع الرئاسة يتم تحديد موعده لاحقًا للتشاور حول ملاحظاتهم على الدستور».وأضاف في بيان أصدره، الإثنين، أنه رغم حرص «الرئاسة» على دوام التواصل مع قطاعات مختلفة من القوى الوطنية بشأن كل قضايا الوطن، فإنه لم تجر أي اتصالات من قبل الرئاسة في هذا الصدد تحديدًا خلال الفترة الماضية.

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