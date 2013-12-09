«الأرصاد»: موجة شديدة البرودة تبدأ مساء الثلاثاء وتستمر 3 أيام

حذر خبراء الأرصاد الجوية من تعرض البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من، مساء الثلاثاء، ولمدة 72 ساعة (3 أيام) على الأقل، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب هذا الطقس اضطراب شديد في حركة الملاحة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس.

وقال أحمد حسين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع خلال تلك الفترة أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، كما تتكاثر السحب الممطرة على شمال وشرق البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال تلك الفترة ما بين «13 – 14 درجة مئوية» على السواحل الشمالية، وما بين «14- 15 درجة» على الوجة البحري والقاهرة، وما بين «15-17» درجة على محافظات الصعيد، وما بين «14- 15 درجة» على سيناء.

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لمواجة تلك الموجة من الطقس.