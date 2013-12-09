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رفض استئناف المتهمين بقتل «الشيعة» في قرية «أبو مسلم» بالجيزة

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رفض استئناف المتهمين بقتل «الشيعة» في قرية «أبو مسلم» بالجيزة رفض استئناف المتهمين بقتل «الشيعة» في قرية «أبو مسلم» بالجيزة
رفض قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الاستئاف المقدم من محمد على حسن عبد ربه، 18 سنة، عامل، وأحمد على حسن عبد ربه، 20 سنة، المتهمين بقتل وسحل 4 من الشيعة في قرية زاوية أبومسلم بالجيزة، بينهم القيادي الشيعي، حسن شحاتة، وأيدت تجديد حبسهما لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.ووجهت لهما النيابة اتهامات القتل العمد المقترن بجرائم الشروع في القتل، والحريق العمد، والإتلاف، والتخريب، ومقاومة السلطات، والبلطجة.وأفادت تحقيقات أسامة حنفي، رئيس نيابة الحوادث بجنوب الجيزة، بأن الأحداث الطائفية اندلعت في قرية أبو مسلم، يوم 23 يونيو الماضي، بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان البلدة، ويدعى محمد فرحات، خلال زيارة للقيادي الشيعي، حسن شحاتة، فتجمهر الأهالي وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله، ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا، بينهم حسن شحاتة وشقيقاه، إضافة لسحل عدد من الأهالي في شوارع القرية، قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية. 

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