طاهر أبوزيد يدعو لأول اجتماع للجنة إعداد قانون الرياضة الجديد الخميس المقبل

دعا طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة ممثلي جميع الهيئات الرياضية بمصر من لجنة أوليمبية واتحادات وأندية وغيرها إلى عقد أول اجتماع للجنة إعداد قانون الرياضة الجديد يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بالوزارة .

ومن المقرر أن يحضر أبوزيد الجلسة الافتتاحية للجنة ويلقي كلمة يرحب فيها بأعضائها ، ويتمنى لهم النجاح في مهمتهم ، وإخراج قانون يخدم الرياضة والرياضيين ، ويكون خطوة كبرى نحو إصلاح المسار الرياضى فى مصر .

وقال أبوزيد إن هذه الخطوة هى الأولى في خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة لإصلاح منظومة الرياضة المصرية ، جنبا إلى جنب مع باقي خطوات اللائحة ومنها توفيق الأندية المصرية لأوضاعها ، وتحولها إلى شركات مساهمة ، وفض الاشتباك بينها وبين وزارات ومحافظات ووزارات الدولة لكونها مؤسسات عامة بحكم القانون ، حتى يكون بمقدورها أن تضع لوائحها الداخلية .

وكان إعداد القانون الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها وباقي خطوات خارطة الطريق قد حظى بموافقة اللجنة الأوليمبية الدولية أثناء اجتماع وفد وزارة الرياضة معها في لوزان أواخر الشهر الماضي.

وأعرب طاهر أبوزيد عن أمله في أن تبدأ الأندية المصرية بالتزامن مع إعداد القانون الخطوة الثانية من الخارطة وهى توفيق أوضاعها وتحولها إلى شركات مساهمة وفض الاشتباك بينها وبين وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة لكونها الآن بحكم قوانين الدولة مؤسسات عامة ، حتى تستطيع بعد توفيق أوضاعها وضع لوائحها الداخلية ..كما أعرب زيد عن أمله في أن تضع اللجنة في أول اجتماع لها آليات عملها وتشكل لجانها الفرعية حسبما يتفق أعضاؤها وتقترح ما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم لتسهيل مهمتها .

وقال انه يأمل في أن تتمكن اللجنة بما تضمه من شخصيات لها باع طويل في مجال الرياضة من إعداد قانون رياضة جديد يليق بمصر ليحل محل القانون الذي وصفه بـ ” المحنط ” ومضى على صدوره قرابة أربعة عقود .

وتعهد أبو زيد بتقديم كل الدعم للجنة حتى تتمكن من الوفاء بمهمتها ، مشيرا الي ان وزارة الرياضة سوف تتبنى مشروع القانون الجديد حال انتهاء اللجنة منه وستقدمه للبرلمان القادم بمجرد انتخابه لإقراره .

وقرر أبوزيد تزويد اللجنة بعدد من الشخصيات الداعمة من نجوم وخبراء الرياضة المصرية الذين تمرسوا في العمل الرياضي ولديهم إلمام بمشكلات الرياضة المصرية المزمنة وسبل حلها ، ومجموعة أخرى من خبراء اللوائح الرياضية والمستشارين القانونيين للمساعدة في عمليات الدراسة والصياغات القانونية للمواد ، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الرياضة باللجنة المهندس باسل عادل مساعد الوزير والدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للوزارة .

وتضم هذه الشخصيات اللواء الدهشوري حرب وعصام عبد المنعم وعلي أبو جريشة وأسامة خليل وأيمن يونس ومصطفى عبده الدكتور عمرو أبو المجد والدكتور كمال درويش وأحمد شعراوي والدكتور جمال محمد علي المستشار هشام الدرندلي والمستشار خالد شوقي ومحمد عبيد ومحمد فضل الله وزهير عمار ومدحت وردة ورانيا علواني ومنى عبد الكريم وهناء حمزة ورحاب الغنام وأمنية فخري ومحمد رشوان وحازم إمام وأحمد حسام ” ميدو “وأحمد حسن والنقاد الرياضيين محمود معروف ورضوان الزياتي وإبراهيم ربيع وأحمد طاهر وعلي السيسي وأيمن أبوعايد .

وكان قد تم دعوة جميع الهيئات الرياضية في مصر من لجنة أوليمبية واتحادات وأندية وغيرها من الهيئات إلى ترشيح ممثليها في لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد وهو ما تم بالفعل لتبدأ عملية الإعداد .

أ ش أ