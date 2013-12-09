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البابا تواضروس يكلف أساقفة برسم 9 رهبان على دير العذراء بجبل أخميم

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البابا تواضروس يكلف أساقفة برسم 9 رهبان على دير العذراء بجبل أخميم البابا تواضروس يكلف أساقفة برسم 9 رهبان على دير العذراء بجبل أخميم

أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة الاثوذكسية انه بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى قام كل من الأنبا رافائيل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا دانيال اسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا والمشرف على دير السيدة العذراء بجبل إخميم المسمى بالحواويش بتكريس “تخصيص ” 9 رهبان للدير وهم الراهب بموا والراهب فلتاؤس والراهب رافائيل والراهب هرمينا والراهب ابسخيرون والراهب مكسيموس والراهب مرقس والراهب برسوم والراهب عبد المسيح .

وتم تغيير الشكل الرهباني للراهب القس غبريال الأبنوبي ليصبح باسم الراهب القس بنيامين، كما تم قبول 3 من طالبي الرهبنة .

و شارك في صلوات السيامة كل من الأنبا بسادة اسقف إخميم والأنبا اشعياء أسقف طهطا والأنبا باخوم أسقف سوهاج والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج والراهب القمص ديسقورس الإخميمي أمين الدير والراهب القمص ويصا الشنودي أمين دير الأنبا شنودة ولفيف من الآباء الرهبان من أديرة الانباشنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي والملاك بجبل إخميم وآباء كهنة من ايبارشيات سوهاج وإخميم، وعقب انتهاء طقس السيامة، فيما أكد حليم أنه تم عقد نيافة الأنبا رافائيل جلسة خاصة مع مجمع رهبان الدير.

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