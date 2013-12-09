أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صحفي أمريكي يتهم أوباما بالكذب بشأن هجوم الكيماوي في سوريا

Google+ Print
صحفي أمريكي يتهم أوباما بالكذب بشأن هجوم الكيماوي في سوريا صحفي أمريكي يتهم أوباما بالكذب بشأن هجوم الكيماوي في سوريا

اتهم الصحفي الأمريكي المخضرم سيمور هيرش رئيس بلاده باراك أوباما وإدارته بالكذب وأنه لم يكن “أمينا” مع شعبه عندما حمل الرئيس السوري بشار الأسد مسئولية الهجوم بالغاز الكيماوي على المواطنين السوريين .

وقال هيرش ـ الحائز على جائزة (بوليتزر) في الصحافة خلال مقال نشر في مجلة (لندن ريفيو أوف بووكس) ، اليوم الاثنين ـ إن الإدارة الأمريكية انتقت المعلومات الاستخبارية ..مشيرا إلى ما قاله مسئولون بالجيش والاستخبارات الأمريكية.

ولفت إلى أن مسئولا سابقا بالاستخبارات أبلغه أن إدارة أوباما أدخلت تغييرات على المعلومات المتاحة من حيث التوقيت والتسلسل الزمني حتى يتمكن الرئيس ومستشاروه من الايهام بأنه تم استرجاع المعلومات بعد أيام من وقوع الهجوم وكأنه تم تحليل المعلومات وقت حدوثه (أي الهجوم).

كما اتهم هيرش ، الإدارة الأمريكية بإخفاء معلومات تتعلق بجبهة “النصرة”المتشددة في سوريا ..قائلا إن “الولايات المتحدة تدرك أن الجماعة قادرة على تصنيع واستخدام غاز السارين غير أنها لم تدرج الجبهة في المشتبه فيهم في الهجوم الذي وقع “.

وأشار إلى رسالة تم بعثها لنائب مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية في شهر يونيو الماضي تقول إن “جبهة النصرة قادرة على الحصول واستخدام غاز السارين غير أن مكتب وكالة الاستخبارات الدفاعية أعلن أنه لم يستطع العثور على الرسالة ذات الصلة “.

وأوضح أنه في أوائل شهر سبتمبر الماضي كان وزير الخارجية الامريكي جون كيري قد أعلن أن الولايات المتحدة لديها الدليل على أن الهجوم الذي وقع ضد الشعب السوري بالغاز كان بناء على أوامر الرئيس بشار الأسد كما أكد أوباما أن الولايات المتحدة على علم بأن نظام الرئيس بشار هو المسئول عن الهجوم .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا