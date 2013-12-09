صحفي أمريكي يتهم أوباما بالكذب بشأن هجوم الكيماوي في سوريا

اتهم الصحفي الأمريكي المخضرم سيمور هيرش رئيس بلاده باراك أوباما وإدارته بالكذب وأنه لم يكن “أمينا” مع شعبه عندما حمل الرئيس السوري بشار الأسد مسئولية الهجوم بالغاز الكيماوي على المواطنين السوريين .

وقال هيرش ـ الحائز على جائزة (بوليتزر) في الصحافة خلال مقال نشر في مجلة (لندن ريفيو أوف بووكس) ، اليوم الاثنين ـ إن الإدارة الأمريكية انتقت المعلومات الاستخبارية ..مشيرا إلى ما قاله مسئولون بالجيش والاستخبارات الأمريكية.

ولفت إلى أن مسئولا سابقا بالاستخبارات أبلغه أن إدارة أوباما أدخلت تغييرات على المعلومات المتاحة من حيث التوقيت والتسلسل الزمني حتى يتمكن الرئيس ومستشاروه من الايهام بأنه تم استرجاع المعلومات بعد أيام من وقوع الهجوم وكأنه تم تحليل المعلومات وقت حدوثه (أي الهجوم).

كما اتهم هيرش ، الإدارة الأمريكية بإخفاء معلومات تتعلق بجبهة “النصرة”المتشددة في سوريا ..قائلا إن “الولايات المتحدة تدرك أن الجماعة قادرة على تصنيع واستخدام غاز السارين غير أنها لم تدرج الجبهة في المشتبه فيهم في الهجوم الذي وقع “.

وأشار إلى رسالة تم بعثها لنائب مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية في شهر يونيو الماضي تقول إن “جبهة النصرة قادرة على الحصول واستخدام غاز السارين غير أن مكتب وكالة الاستخبارات الدفاعية أعلن أنه لم يستطع العثور على الرسالة ذات الصلة “.

وأوضح أنه في أوائل شهر سبتمبر الماضي كان وزير الخارجية الامريكي جون كيري قد أعلن أن الولايات المتحدة لديها الدليل على أن الهجوم الذي وقع ضد الشعب السوري بالغاز كان بناء على أوامر الرئيس بشار الأسد كما أكد أوباما أن الولايات المتحدة على علم بأن نظام الرئيس بشار هو المسئول عن الهجوم .

أ ش أ