بالصور.. امرأة تُحب الفئران أكثر من زوجها

كشفت امرأة بريطانية تُدعى شانتال بنكس، عن عشقها للفئران أكثر من حبها لأي شخص آخر بما في ذلك زوجها.

بنكس قالت لبرنامج «My Crazy Obsession»، أنها بدأت تحب الفئران منذ أن كانت في الـ16 من عمرها، وتمتلك 19 فأر، كما أنها تضعهم في غرفتين بالمنزل، مُشيرة إلى أنها تدعهم يلعقون شفتيها ويلتقطون الطعام من فمها والجلوس حولها أثناء نومها.

شانتال تابعت أن زوجها تفاهم مدى حبها للفئران، ولكن عندما أصبح هذا الهاجس خارج نطاق السيطرة، تعرض زواجهما لمشكلة كبيرة تركت على إثرها المنزل، وانفصلت عنه بعد زواج دام لمدة 11 عام، لأنه لم يعد يعتني بفئرانها ورفض شرائها لمزيد من الفئران.

وفي ختام تصريحاتها، قالت أنها تعيش في شقة مع فئرانها، مؤكدة أنها تُحب الفئران أكثر من حبها للناس وأنها لا تقدر على العيش بدونهم كما أنهم يبادلونها نفس الحب، وأضافت: «فهم يحبون لشخصي وعندما أبكي يلعقون دموعي».

شبكةعيونالإخبارية

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