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شخص يبتز زوجته مقابل عدم نشر صورها الفاضحة

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شخص يبتز زوجته مقابل عدم نشر صورها الفاضحة شخص يبتز زوجته مقابل عدم نشر صورها الفاضحة

تمكنت عناصر الأمن بمدينة أكادير بالجزائر من اعتقال شخص فرنسي الجنسية من أصل جزائري متلبسا وهو يتسلم مبلغا ماليا من زوجته المغربية مقابل عدم نشر صور جنسية لها.
وحسب مصادر إخبارية، فإن خلافا نشب بين الزوج وزوجته، فحاول استغلال صور كان قد التقطها لها تظهرها في أوضاع جنسية مختلفة، من أجل الحصول على مبلغ مالي حدده في 15000 درهم.
وقد قامت السيدة بالإبلاغ عن عملية الابتزاز، حيث تم إلقاء القبض على المتهم برفقة شريك له يعمل كشرطي بأكادير وهم يتسلمون مبلغا ماليا قدره 5000 درهم، ليتم حجز قرص مدمج كان بحوزتها قبل أن يوضعا تحت الحراسة النظرية.

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