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محافظ البحر الأحمر يوافق على منح 317 أسرة فقيرة بطاريات دواجن

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محافظ البحر الأحمر يوافق على منح 317 أسرة فقيرة بطاريات دواجن محافظ البحر الأحمر يوافق على منح 317 أسرة فقيرة بطاريات دواجن

وافق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على دعم المرأة والأسر الفقيرة بمشروعات صغيرة بهدف التنمية وتحسين الدخل للأسر الفقيرة، ومنح الأسرة بطارية لتفريخ الدواجن.

صرح بذلك حسين الباز مدير عام الشئون الاجتماعية بمحافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم حصر 317 أسرة فقيرة فى المرحلة الأولى للاستفادة من دعم المحافظة ببطاريات تفريخ دواجن مع دعم المشروع للأسرة بعلف مجانى لمدة عامين حتى تستطيع ربة المنزل الاستفادة من المشروع خلال دوراته المختلفة وتحقيق أرباح وعائد ينعكس على الأسرة.

وأضاف أن هناك أعمال حصر لجميع الأسر الفقيرة والأكثر فقرا والمرأة المعيلة لتقديم المساعدات ودعمها بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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مصر 365