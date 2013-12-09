وصول 2577 راكبا إلى ميناء السد العالى خلال نوفمبر الماضى

صرح أسعد عبد المجيد رئيس هيئة ميناء السد العالى بأسوان، بأنه وصل 2577 راكبا إلى ميناء السد العالى بأسوان خلال شهر نوفمبر الماضى، قادمين من ميناء حلفا بالسودان، من بينهم 266 راكبا مصريا.

وقال رئيس الهيئة ، إن حركة السفر بين ميناءى السد العالى وحلفا بالسودان تسير بشكل طبيعى، حيث غادر ميناء السد العالى خلال الشهر ذاته متوجها إلى السودان ألفا، و903 ركاب، ومن بينهم 345 راكبا مصريا، و1481 راكبا سودانيا، و 77 راكبا من جنسيات آخرى.

وأكد رئيس الهيئة أن هناك تنسيقا كاملا بين السلطات والأجهزة المسئولة بين ميناءى السد العالى وحلفا فى عمليات سرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للمسافرين والاجراءات الجمركية أيضا.

>