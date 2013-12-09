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مساعد وزير الداخلية لبورسعيد: تحديد ميعاد الاستفتاء يحسم الخطة الأمنية

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مساعد وزير الداخلية لبورسعيد: تحديد ميعاد الاستفتاء يحسم الخطة الأمنية مساعد وزير الداخلية لبورسعيد: تحديد ميعاد الاستفتاء يحسم الخطة الأمنية

أكد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد أن الخطة الأمنية المنتظرة لتأمين المدارس واللجان والمراكز الانتخابية التى ستشهد الاستفتاء على الدستور الجديد، لم تكتمل بعد بسبب عدم تحديد ميعاد الإستفتاء حتى الآن.

وقال الشرقاوى فى تصريح لـ"اليوم السابع": إننا بصدد عقد اجتماع مع المحافظ اللواء سماح قنديل والمستشار أحمد محمد طلبة رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية والعميد أركان حرب قائد القطاع التأمينى للجيش الثانى الميدانى وكافة الأجهزة المعنية والأمنية لوضع الخطة الأمنية المتكاملة لسير عملية الاستفتاء.

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