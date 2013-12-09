Marion Cotillard متألقة في مهرجان "مراكش" السينمائي

عرفنا الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard كنجمة "Dior " المتألقة على الدوام، فهي الوجه الإعلاني للدار، وتألقت بأزياء حملت توقيعها على السجادة الحمراء لأكبر المحافل السينمائية، وقد ظهرت بأجمل الإطلالات مؤخراً في مهرجان "مراكش" السينمائي في المغرب، حيث كانت أحد أعضاء لجنة التحكيم، واختارت 5 إطلالات ناعمة من "Dior " شاهديها معنا:

١- ارتدت Marion Cotillard فستاناً منقّطاً من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2013 ، وحافظت كعادتها على نعومة اللوك بالاستغناء عن بريق المجوهرات عدا الخاتم الماسي الرائع.

٢- أعجبنا بالألوان الجميلة التي أدخلتها Marion في إطلالتها بفستان "Dior " لربيع وصيف 2014، وعلى الرغم من أن الفستان ظهر على منصة العرض في أسبوع باريس للموضة منسّقاً مع عقد عصري باللون الأخضر، إلا أننا أعجبنا بتنسيق النجمة الناعم، حيث جعلت فستانها يحصد كل الانتباه.

٣- اختارت Marion Cotillard أن تظهر بلوك درامي أنيق، إذ اختارت أحد أزياء " Dior " للأزياء الراقية خريف وشتاء 2013 ، ونسّقته مع حذاء أسود وحقيبة مطبعة، وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه داكن وتسريحة شعر جريئة.

٤- بدت الإطلالة الرابعة للنجمة أقرب للكاجوال، وعلى الرغم من أنها اختارت أحد الأزياء الراقية من مجموعة خريف 2013 ، إلا أنها بدت متألقة في جميع الأحوال.

٥- اختتمت Marion Cotillard إطلالاتها في مهرجان "مراكش" السينمائي بفستان أسود ذو تصميم خلاب هو رابع الفساتين التي ترتديها من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2013 وقد بدت بكامل أناقتها.



لا يختلف اثنان على أناقة الممثلة الفرنسية Marion Cotillard، ولكن نعتقد أنها تنقص بريق المجوهرات، إذ يمكن أن تضيف لها جمالاً لا يضاهى. ما رأيك أنت؟ وهل توافقينا الرأي أم تعتقدين أنها جميلة بأسلوبها بدون إضافة المزيد؟

شاهدي معنا كيف تألقت Marion Cotillard بأزياء " Dior" في مهرجان "مراكش" السينمائي وفي المحافل السينمائية الأخرى.

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