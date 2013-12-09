«الصحة»: علاج 312 ألف مواطن على نفقة الدولة خلال 3 أشهر

كتب : طارق عبدالعزيز ومؤمن الكامل الإثنين 09-12-2013 09:50

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أنه جرى تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ312 ألفا و523 حالة بتكلفة 643 مليون جنيه، خلال الفترة من منتصف يوليو وحتى منتصف أكتوبر الماضيين، مشيرة إلى تقديم خدمات القوافل بالمستشفيات الحدودية لـ67 ألفا و276 مريضا، إضافة إلى تقديم خدمات 169 قافلة بالعيادات المتنقلة لـ136 ألفا و526 مريضا بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

وأشارت «الرباط»، فى بيان أمس، إلى أن الاهتمام بالمناطق المحرومة وتغطية الفئات غير القادرة، من المشاكل الصحية ذات الأولوية، ضمن الرؤية العامة التى تم وضعها للوزارة خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن الوزارة تجرى حاليا استكمال إعداد المديريات الصحية بمحافظات الوجه القبلى، للبدء فى تنفيذ تغطية غير القادرين بالخدمات الصحية، مع استكمال إعداد وحدات طب الأسرة فى الأماكن الأكثر احتياجاً.