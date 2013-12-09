وجبة الإفطار وممارسة الرياضة صباحًا تساعد على تقليل الوزن

كتب : أروا الشوربجي الإثنين 09-12-2013 11:30

يعتبر الصباح هو أفضل وقت يؤثر على التمثيل الغذائي للجسم، ومعدل حرق السكر وإطلاق الطاقة، التي تستخدم على مدار اليوم، وإن كان التمثيل الغذائي بطيئا، سيؤدي إلى تراكم السكريات والدهون مما يساعد على زيادة الوزن.

هناك عدة عوامل تؤثر على سرعة التمثيل الغذائي داخل الجسم، من ضمنها الوراثة، والوزن والعمر، وهذه العوامل خارج سيطرتنا، لكن بإمكاننا أن نساعد على التمثيل الخاص بنا، بالتخلص من العادات التي تؤثر سلبا وتقلل من سرعته، ومنها:

1- تناول وجبة الإفطار متأخرا:

يعتبر الخطأ الأكثر شيوعا بين معظمنا، فإن عدم تناول وجبة الإفطار يجعل المخ يعطي إشارات للجسم بالاحتفاظ بالطاقة، مما يساعد على تباطؤ عملية التمثيل الغذائي والاحتفاظ بالدهون، فيجب تناول إفطارك في خلال ساعة بعد الاستيقاظ.

2- عدم ممارسة الرياضة:

قد أظهرت الأبحاث أن ممارسة الرياضة في الصباح تؤدي إلى مزيد من حرق السعرات الحرارية أكثر من ممارستها في أي وقت آخر من اليوم، ويمكن الحصول النتيجة نفسها من مجرد ممارسة المشي صباحا فقط، ويكون أكثر فاعلية إذا مارسته على معدة فارغة، يساعد في الحد من الدهون وتقليل الوزن.

3- عدم ممارسة تدريب المقاومة:

إن رفع الأثقال التي تسمى تدريبات المقاومة، فهي تمكن الرجال والنساء في أية سن من تحسين صحتهم ولياقتهم بشكل عام، وذلك من خلال زيادة القوة العضلية لديهم وقوة التحمل وكثافة العظام، وكذلك يساهم في تحسين الجسم في إنتاج نسبة الأنسولين بالجلوكوز من خلال التمثيل الغذائي الصحيح، وليس ضروري أن تمارس هذه التمارين باستخدام الأوزان، في صالات الرياضة لكن يمكن استخدام زجاجات الماء بأحجام مختلفة.