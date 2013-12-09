أخبار عاجلة

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

وجبة الإفطار وممارسة الرياضة صباحًا تساعد على تقليل الوزن

Google+ Print
وجبة الإفطار وممارسة الرياضة صباحًا تساعد على تقليل الوزن وجبة الإفطار وممارسة الرياضة صباحًا تساعد على تقليل الوزن

كتب : أروا الشوربجي الإثنين 09-12-2013 11:30

يعتبر الصباح هو أفضل وقت يؤثر على التمثيل الغذائي للجسم، ومعدل حرق السكر وإطلاق الطاقة، التي تستخدم على مدار اليوم، وإن كان التمثيل الغذائي بطيئا، سيؤدي إلى تراكم السكريات والدهون مما يساعد على زيادة الوزن.

هناك عدة عوامل تؤثر على سرعة التمثيل الغذائي داخل الجسم، من ضمنها الوراثة، والوزن والعمر، وهذه العوامل خارج سيطرتنا، لكن بإمكاننا أن نساعد على التمثيل الخاص بنا، بالتخلص من العادات التي تؤثر سلبا وتقلل من سرعته، ومنها:

1- تناول وجبة الإفطار متأخرا:

يعتبر الخطأ الأكثر شيوعا بين معظمنا، فإن عدم تناول وجبة الإفطار يجعل المخ يعطي إشارات للجسم بالاحتفاظ بالطاقة، مما يساعد على تباطؤ عملية التمثيل الغذائي والاحتفاظ بالدهون، فيجب تناول إفطارك في خلال ساعة بعد الاستيقاظ.

2- عدم ممارسة الرياضة:

قد أظهرت الأبحاث أن ممارسة الرياضة في الصباح تؤدي إلى مزيد من حرق السعرات الحرارية أكثر من ممارستها في أي وقت آخر من اليوم، ويمكن الحصول النتيجة نفسها من مجرد ممارسة المشي صباحا فقط، ويكون أكثر فاعلية إذا مارسته على معدة فارغة، يساعد في الحد من وتقليل الوزن.

3- عدم ممارسة تدريب المقاومة:

إن رفع الأثقال التي تسمى تدريبات المقاومة، فهي تمكن الرجال والنساء في أية سن من تحسين صحتهم ولياقتهم بشكل عام، وذلك من خلال زيادة القوة العضلية لديهم وقوة التحمل وكثافة العظام، وكذلك يساهم في تحسين الجسم في إنتاج نسبة الأنسولين بالجلوكوز من خلال التمثيل الغذائي الصحيح، وليس ضروري أن تمارس هذه التمارين باستخدام الأوزان، في صالات الرياضة لكن يمكن استخدام زجاجات الماء بأحجام مختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC