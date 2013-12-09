"الصحة": 23 مصابا في حادث انقلاب حافلة مدارس بـ"الدائري" منهم 7 حالات حرجة

كتب : طارق عبدالعزيز ومؤمن الكامل الإثنين 09-12-2013 15:03

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 23 شخصًا في حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى المدارس بالطريق الدائري اتجاه التجمع، صباح اليوم، مؤكدة عدم وقوع أي وفيات جراء الحادث.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين الكدمات والجروح والاشتباه في وجود كسور، ووجود 7 حالات حرجة في العناية المركّزة.

وأضافت أن مكتب وزيرة الصحة أجرى اتصالات مكثفة بالمستشفيات المتواجد بها المصابين مباشرة، للتأكد من وجود كل الاحتياجات اللازمة لهم وتوافر فصائل وكميات الدم للاستخدام حال الاحتياج إليها، وكذلك توافر التخصصات الطبية اللازمة على المستوى المطلوب.