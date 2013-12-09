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بدء تنفيذ المشروع القومي للحضانات والرعاية المركزة بتكلفة 250 مليون جنيه

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بدء تنفيذ المشروع القومي للحضانات والرعاية المركزة بتكلفة 250 مليون جنيه بدء تنفيذ المشروع القومي للحضانات والرعاية المركزة بتكلفة 250 مليون جنيه

كتب : طارق عبدالعزيز ومؤمن الكامل منذ 40 دقيقة

أعلنت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، البدء في تنفيذ المشروع القومي للحضانات والرعاية المركزة، بتكلفة 250 مليون جنيه. وقالت الرباط، في بيان، إنه سيجرى تطوير وتحسين الخدمة الطبية للمبتسرين برفع كفاءة 35 مستشفى، تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها في 27 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة 100 مليون جنيه.

وأضافت أن وزارة الصحة تقوم حاليا على تطوير وتحسين الخدمة في أقسام الرعاية الحرجة، على أن تجرى عملية رفع كفاءة 45 مستشفى، تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها بـ 27 مستشفى بتكلفة 150 مليون جنيه.

في سياق آخر، أشارت الدكتورة مها الرباط إلى توريد 150 ماكينة "جامبرو" لأقسام الكلى الصناعي، بتكلفة 13.5 مليون جنيه، كما يتم توريد 340 ماكينة و40 وحدة معالجة للمديريات المختلفة بتكلفة 31.5 مليون جنيه، مشيرة إلى إضافة 5 مستشفيات جديدة وهي "الإسماعيلية العام، المحلة العام، العامرية العام، أسيوط العام، وفاقوس العام"، لتطبيق مشروع الكشف المبكر لأمراض الكلى بها، ليصل عدد المستشفيات التي تطبق المشروع إلى 10 مستشفيات لاكتشاف حالات الفشل الكلوي الجديدة قبل دخولها في مراحل متأخرة.

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