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مجموعة طلاء الأظافر من النجمة Demi Lovato

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مجموعة طلاء الأظافر من النجمة Demi Lovato مجموعة طلاء الأظافر من النجمة Demi Lovato

تقدّم مجموعة طلاء الأطافر The New Black ، من Demi Lovato لمسة مميزة، تذكّرنا بموسم الأعياد، إذ إنها تتمحور حول الألوان الصارخة التي تلفت الانتباه.
حيث صرّحت المغنية بأنها مسرورة جداً بالمجموعة الجديدة، قائلةً: "أحبّ كلّ المنتجات... لأنّي أعتقد أنها تجسّد كلّ صفات المرأة القوية". وبما أنها تعتمد دائماً على تصاميم الأظافر، فيمكن الاستنتاج أنها تتمتع بخبرة واسعة متعلقة بالألوان المرغوب فيها، والتي تقدّم تأثيراً فخماً. بالتالي، لا ننتظر منها أقلّ من الإبداع الذي تمثل بمجموعة طلاء الأظافر هذه. بالإضافة إلى الألوان الرائعة، التي تقدمها هذه المجموعات، تقدّم لك الفرصة لتصميم أظافر خاطفة للأنفاس. إن كنت ترغبين في أظافر جريئة مثلك، زيّني أظافرك بالأحجار اللماعة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المجموعة تدوم طويل، كما أنها خالية من التولوين والفورمالديهايد والكافور.

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سيدتي