3 حيل بالمكياج لتوسيع العينين

للتمتع بأفضل إطلالة، عليك أن تقتنعي بأنه لا يمكنك الوصول إلى درجة الجمال الكامل؛ فمن خلال البحث عن الجمال، تشعر فتيات كثيرات بحالة نفسية سيّئة، بسبب وجود بعض العيوب البسيطة في ملامحهن أو بشرتهن. ولكنّ الحلّ الأول للتمتع بالجمال هو التحلي بالثقة بالنفس، والتأكد من أنه لا توجد بشرة كاملة الجمال، وإنما يمكنك القيام ببعض الحيل للحصول على بشرة أنقى وملامح أجمل.

فالعيون الضيقة قد تكون في معظم الأحيان أكثر براءة ورقة. ولكن بعض الفتيات يشعرن برغبة ملحة في إعطاء عيونهنّ مظهراً أكثر اتساعاً.

إليك حيل "سيِّدتي نت" للحصول على عيون أكثر اتساعاً:

1. الظلال اللامعة

لإعطاء العينين مظهراً متّسعاً، يفضّل أن تقومي بتطبيق إضاءة خفيفة من الظلال اللامعة على جفونك. لكن لا تكثري من اللمعان، بل اكتفي بوضع القليل من الظل اللامع، عند مدمع العين، مع التدرّج في إخفائه، كلما انتقلتِ إلى خارج العين.

وإذا لم تكوني من محبات الألوان اللامعة، يمكنك إبدال اللون اللامع بالإضاءة البيضاء المنطفئة. ابدئي بوضع الظلال الأبيض عند مدمع العين، ثمّ ادمجيها مع لون الظلال الذي ستقومين بتطبيقه.

2. الأي لاينر بدلاً من الكحل

لنظرة أكثر سحراً واتساعاً، تجنبي استخدام قلم الكحل الجاف داخل العين، واستعيضي عن ذلك برسم العين من الخارج، بواسطة الكحل أو الأي لاينر السائل.

3. الماسكرا

بعد الانتهاء من وضع الظلال والأي لاينر، يأتي وقت الماسكرا، إذ تعتبر الماسكرا من أفضل المنتجات المحببة لدى الفتيات؛ لأنها تزيد من سحر وجاذبية العينين. ولكن هل تعلمين بأنها تزيد من اتساع العين؟!

تقوم الماسكرا بزيادة اتساع العين، إذ تصفف الرموش وترفعها إلى أعلى. وللحصول على عيون أكثر اتساعاً وسحراً، اجمعي بين الماسكرا التي تزيد من كثافة الرموش والماسكرا التي تطيلها.

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