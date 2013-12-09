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أفضل 3 أقنعة لبشرتك هذا الأسبوع

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أفضل 3 أقنعة لبشرتك هذا الأسبوع أفضل 3 أقنعة لبشرتك هذا الأسبوع

إليك افضل الأقنعة المفيدة للبشرة، والتي تحرص على تقديم العناية والتغذيّة اللازمة لبشرتك.

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قناع الوجه من الشوفان
أنت بحاجة إلى ملعقة كبيرة من العسل والقليل من الشوفان وصفار بيضة واحدة. امزجي صفار البيضة بالعسل جيداً، في وعاء. بعد ذلك، أضيفي ببطء القليل من الشوفان للحصول على معجونة سميكة. ضعي هذا القناع على وجهك وعنقك لمدة 15 دقيقة. في النهاية، اغسليه بالمياه الفاترة.
قناع المشمش والزبادي والطين
إنه قناع رائع، لأنه يغذي البشرة وينظّم الإفرازات الدهنية، لدرجة أننا ننصحك باستخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع. أنت بحاجة إلى نصف ملعقة صغيرة من الطين وثمرة مشمش وملعقة كبيرة من الزبادي. أولاً، قشّري ثمرة المشمش وضعيها في خلاط للحصول على معجونة. أضيفي إليها الزبادي والطين واخلطي جيداً للحصول على المعجونة المرجوّة. ضعيها على وجهك بنعومة، لمدة 20 دقيقة. اغسليه بالمياه الفاترة.
قناع مسحوق جذور الكركم والزبادي
أنت بحاجة إلى ملعقتين كبيرتين من الدقيق (أو الطحين) وربع ملعقة صغيرة من مسحوق جذور الكركم ونصف كوب من الزبادي العادي. اخلطي كلّ هذه المكونات حتى الحصول على معجونة، ثمّ ضعيها على وجهك بين 15 و20 دقيقة. امسحي بعد ذلك بواسطة منشفة مبللة بالمياه الفاترة.

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