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نجاة مواطنة تعطل مثبت السرعة وهي تقود بسرعة 140 كم

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نجاة مواطنة تعطل مثبت السرعة وهي تقود بسرعة 140 كم نجاة مواطنة تعطل مثبت السرعة وهي تقود بسرعة 140 كم

تمكنت إدارة المرور و الدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة من إنقاذ المواطنة ( أ. م. ع ) إماراتية الجنسية بعد تعطل مثبت السرعة في مركبتها .

حيث تلقت غرفة العمليات اتصالا هاتفيا منها يفيد بأن مثبت السرعة للمركبة متعطل ولا يمكن التحكم بها وهي تقود مركبتها على سرعة 140 كم/س وأنها تسلك شارع الشيخ خليفة بن زايد متجهه نحو إمارة الفجيرة .

وعلى ضوء البلاغ تم تحريك دوريتين وتم التواصل معها من خلال الهاتف وإرشادها بوضع ناقل الحركة الاوتوماتيكي على وضع ( N) والضغط على الفرامل بشكل مستمر .

وتم تأمين خط سيرها حتى وصلت مقابل دار القضاء وبعد عدة محاولات من قبل الشرطة تم إيقاف المركبة دون حدوث أي أضرار .

وتناشد القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور الكريم بضرورة الإسراع في الإبلاغ عن مثل تلك الحوادث بالاتصال على غرفة العمليات على الرقم 999 للتمكن من تقديم المساعدة في الوقت المناسب.
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