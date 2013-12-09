وزير الآثار: نقل تمثال توت عنخ آمون إلى شرم الشيخ لتنشيط السياحة

قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، إنه سيتم نقل تمثال توت عنخ آمون إلى شرم الشيخ لتنشيط السياحة.

وأضاف خلال بدء فعاليات مهرجان سانت كاترين، للاحتفال بعيد القديسة كاترين، أنه تم قدوم التمثال إلى سانت كاترين لارتباط الآثار بالسياحة وانتعاشها.

> فيما قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر آمنة، وجنوب سيناء توجه دعوة عالمية لجميع الدول أن يأتوا إلى جنوب سيناء وشرم الشيخ وسانت كاترين، مضيفًا: أن نسبة الإشغالات حاليًا بلغت 50% تقريبًا، وقد ترتفع النسبة إلى 70% خلال احتفالات الكريسماس.