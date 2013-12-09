إئتلاف أقباط مصر ينتهي من مشروع قانون “مكافحة الفتن الطائفية” ويقدمه للرئاسة

أكد إئتلاف أقباط مصر أنه انتهى اليوم من الصياغة النهائية لمشروع قانون “مكافحة الفتن الطائفية ” بمصر والقضاء عليها بعد عقد جلسة مع المستشار القانوني للإئتلاف رمسيس النجار بمكتبه بوسط القاهرة وتم صياغة قانونية للمشروع الذى يتكون من 11 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين بإشتراط سن البلوغ لـ 21 عام للذكر أو الانثى وان يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء .

وأكد إئتلاف أقباط على إضافة مادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري، كما اهتم المشروع بتجريم إزدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر .

وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريًا فى جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسري بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادي وعيني للمتضررين من الأحداث العنف الطائفي .

وأشار الائتلاف فى بيان له أن مشروع القانون ينتهى بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدي أو المعتدي عليه بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو أجتماعياً وأعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى المصري .

كما تنص أحد المواد على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه .

وصرح المستشار رمسيس النجار المستشار القانوني لائتلاف أقباط مصر أن مواد القانون هى تهتم بتفعيل مواد الدستور المصرى الجديد بالأخص المادة الأولى التى تكرس المواطنة الكاملة ومواد المساواة بين جميع المواطنين وعدم التميز بالاضافة للمادة 64 بالدستور التى تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بالاضافة لتنظيم كل الاسباب التى تفتعل منها الفتن الطائفية بمصر لمكافحتها بل والقضاء عليها نهائياً.

وأفاد فادي يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر والداعى لتكوين هذا المشروع بعد أحداث المنيا الاخيرة أن الائتلاف سيتقدم نهاية هذا الاسبوع لرئاسة الجمهورية بهذا المشروع لطرحه على الرئيس عدلي منصور والمطالبة العاجلة والفورية بإقرار هذا المشروع مع قابليه تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر والقضاء عليها لتوحيد الشعب المصري والبداية فى البناء الحقيقى لمستقبل أفضل لهذا الوطن دون عراقيل طائفية تشوهه سمعه مصر وتجعل منها دولة متأخرة عن دول العالم المتحضر .