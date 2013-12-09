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بعد قليل.. اجتماع وزاري لبحث ربط التعليم الفني بسوق العمل

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بعد قليل.. اجتماع وزاري لبحث ربط التعليم الفني بسوق العمل بعد قليل.. اجتماع وزاري لبحث ربط التعليم الفني بسوق العمل

كتب : توفيق شعبان منذ 25 دقيقة

يبدأ بعد قليل، اجتماع ربط التعليم الفني بسوق العمل، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم.

ويحضر الاجتماع ممثلى 5 وزارات وهي "التعليم العالي، والزراعة، والقوى العاملة، والسياحة، والأسكان، والمجتمعات العمرانية"، وهم "إيمان زكريا وكيل وزارة القوى العاملة، والدكتور محمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالي الفني، والمهندس إيهاب حجاج لقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وسامية أيوب وكيل وزارة القوى العاملة للتطوير والتدريب، والمهندس محمود الشربيني رئيس مجلس إدارة التدريب الصناعي، والمهندس حسن مشعل قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والدكتورة ماجدة غنيم مستشار وزير القوى العاملة، والدكتور علي الشريف مندوبًا عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منى محرز المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أشرف الفتاح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور حسين بدران مستشار وزير السياحة".

من جانبه، أكد إبراهيم فرج مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، أن الاجتماع الوزاري الذي سيبدأ بعد قليل، الهدف منه ربط التعليم الفني بسوق العمل، وإعداد خرجين متوافقين مع سوق العمل، ومهارات التواصل مع التكنولوجيا الحديثة، وكيفية مطابقة معايير العمل الدولية.

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