أسامة صالح: تعديلات قانون الاستثمار ستكون أمام "الوزراء" الأسبوع المقبل

كتب : حسن عثمان منذ 9 دقائق

أكد وزير الاستثمار، أسامة صالح، أن الحكومة جادة في تعديل قانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم التعديلات بالكامل إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته الأسبوع المقبل، كما أن الحكومة حريصة على استكمال العقود القديمة واحترامها وتسجيل الممتلكات والعقارات بالإضافة إلى تنشيط التجارة.

وأوضح "صالح" خلال افتتاحه معرض شباب الأعمال، اليوم، أن وزارته سوف تنظم رحلات لدول الخليج بصحبة رجال الأعمال؛ للتعرف على أهم الاستثمارات التي يستطيع أن يشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة بالتعاون مع دول الخليج.

ومن جهته قال حسام فريد، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن معرض يقام للمرة الثانية، حيث تمت إقامته في 2011، وكان بمثابة طوق نجاة للشركات المشاركة به، عن طريق تبادل الأفكار فيما بينها في 18 قطاعا مختلفا.

وأضاف أنيس اكلمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن وسائل الإعلام تصدر صورة قاتمة عن الأحداث في مصر، مشيرا إلى أننا في حاجة لجرعة أمل والنظر للمستقبل، وطالب أكلمندوس وسائل الإعلام بنقل صورة إيجابية عن مصر، وعرض نماذج النجاح لبث الأمل.

يشار إلى أنه شارك في المعرض أكثر من 100 شركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، كما شاركت أيضا جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والغرفة الأمريكية بالقاهرة.