"التموين" تعقد اتفاقا مع المنطقة الحرة بدبي على طرح سلع مخفضة بنسبة 25%

أبوشادي: تطوير 3600 منفذ تعاوني وسيارات متنقلة لبيع اللحوم والخضر والفاكهة بالمحافظات

كتب : وائل سعد منذ 2 دقيقة

أعلن الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطوير 3600 منفذ تعاوني استهلاكي على مستوى الجمهورية لبيع كل السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفّضة عن الأسواق وإدخال معظمها في منظومة صرف قيمة الدعم المخصص للمواطنين على البطاقات التموينية شهريًا وذلك سلع غذائية غير التموينية، والذي سيطبق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المنافذ التعاونية تستهدف الخدمة للمواطنين ولا تستهدف الربح.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وأعضاء مجلس الإدارة، أمس.

وأكد وزير التموين أنه تم الاتفاق مع المنطقة الحرة بدبي لتوريد كل السلع بأسعار تنافسية لطرحها في المنافذ التعاونية بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح من 15% إلى 25%.

وأشاد بدور التعاونيات الاستهلاكية في حملة التخفيضات الشهرية على السلع الغذائية التي تنظّمها وزارة التموين وهي خلال العشرة الأيام الأواخر من كل شهر، حيث يتم طرح حوالي 25 سلعة غذائية من سكر ولحوم وزيوت ودواجن وأسماك وغيرها بأسعار أقل من الأسواق بنسبة 20% وذلك مع فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاث وفرعي شركتي الجملة التابعين لوزارة الاستثمار.

وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إن التعاونيات ستشارك وزارة التموين في إقامة عدد من مجمعات الخبز المليونية في المحافظات وإنشاء أسواق جديدة والعمل على جذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في مجالات المخابز والأسواق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع بعض المحافظين كل في محافظته على تخصيص سيارات متنقلة ومبردة لبيع الخضر والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن بأسعار مميزة ومنها محافظات القاهرة والغربية وأسوان وبورسعيد، وجارٍ الاتفاق مع كل المحافظين لتنفيذ هذا المشروع.