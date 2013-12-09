النيابة تواجه قيادات الاخوان بالتهم المنسوبة إليهم في أحداث “البحر الأعظم”

واجهت النيابة العامة المتهمين من قيادات جماعة الاخوان المحظورة بما نسب اليهم من اتهامات في قضية احداث البحر الاعظم وذلك اثناء تلاوتها امر الاحالة.

وتضم القائمة الكاملة للمتهمين في القضية كلا من محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن و أنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف أحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي باسم عوده وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحه.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام “رابعة العدوية” اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين.

وأظهرت التحقيقات أن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين ومنهم باسم عوده القيادي بالتنظيم الإخواني ووزير التموين السابق في صورة تكليف لهم بالتنفيذ فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو الماضي وما أن وصلت شارع البحر الاعظم قاموا بترويع المواطنين والتعدي عليهم في منازلهم ومحلاتهم باستخدام الاسلحة النارية الآلية والخرطوش والأسلحة البيضاء فقتلوا 6 من المواطنين و اصابوا 101 آخرين.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه اسماعيل احمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة فاستوقفه المتهمون وتبينوا انه ضابط سابق بالقوات المسلحة فطعنوه بسكين عده طعنات نافذة ثم اطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا ، وخلال تلاوة ممثل النيابة امر الاحالة حاول المتهمين كعادتهم اثارة الفوضي قائلين عبارتهم المعتادة باطل الا ان ممثل النيابة التفت عنهم وتلي امر الاحالة وطلب احد المدعين بالحق المدني تعويض قدره 2 مليون جنيه وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.

وابدي دفاع المتهمين اعتراضه علي عقد المحكمة بمعهد الامناء الشرطة, ودفع الدفاع بعدم اختصاصها بنظر القضية موضحا علي حد زعمه الدعوى من اختصاص دائرة قسم الجيزة والدائرة تختص بالهرم والواحات، فرد القاضى بان محكمة النقض فصلت فى توزيع الدوائر اداريا.