تضارب بين تقرير الطب الشرعي وتحريات الأمن العام في “مذبحة الكتامية” بالمنوفية

قررت محكمة شبين الكوم الكلية تجديد حبس الطفل المتهم بإرتكاب مذبحة “الكتامية” بقتل جدته ووالده وعمه ذبحا لمدة 45 يوم آخرين بعد تراجع الطفل عن إعترافاته بالجريمة وإتهام أشخاص آخرين بإرتكابها .

وكشفت هيئة الدفاع بالقضية عن وجود تضارب واضح بين تقرير الطب الشرعى وتحريات الأمن العام حيث أكد الطب الشرعي إستحالة قيام الطفل بإرتكاب مثل هذه الجريمة بمفرده وسلامة القوى العقلية والنفسية للطفل على خلاف تحريات الأمن العام والبحث الجنائي الذى إستند فقط على إعترافات الطفل بإرتكاب الجريمة وإعترافات والدة الطفل عليه والتغاضي عن شهادة الشهود وأى سيناريوهات أخرى للجريمة .

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهم أن تحريات الأمن العام والبحث الجنائى تفتقد لجميع أركان تحريات البحث مطالبين بتدخل وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية لإعادة التحريات والبحث مرة آخرى .

يذكر أن مباحث المنوفية كشفت لغز مقتل كل منيرة أحمد متولى 68 سنة ربة منزل ونجليها أشرف محمود زيان وشقيقه محمد بقيام طفل يبلغ من العمر 15 سنة يدعى أحمد أشرف زيان بإرتكاب المذبحة وقتل جدته ووالده وعمه بسسب سوء معاملتهم له وهو ما نفاه المتهم بعد 40 يوم من حبسه لتعود القضية لنقطة الصفر .