قوات فرنسية تتبادل إطلاق النار مع متمردين سابقين بإفريقيا الوسطى

كتب : رويترز منذ 2 دقيقة

قال مسؤول من قوة إقليمية لحفظ السلام، إن القوات الفرنسية تبادلت إطلاق النار مع متمردين سابقين في "بانجي" عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى اليوم.

وتسعى القوات الفرنسية لنزع سلاح المقاتلين بعد أعمال عنف أسقطت مئات القتلى.

وقال سيلستين كرايست ليون، مسؤول الاتصالات بقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في إفريقيا الوسطى، "فوماك" المتمركزة في مطار بانجي "أنا هنا الآن". لم ترغب جماعة سيليكا "المتمردون السابقون" في نزع السلاح، كان هناك تبادل لإطلاق النار لفترة قصيرة ثم فروا.

وقالت فرنسا إنها ستبدأ في نزع سلاح المقاتلين بالقوة إذا لزم الأمر اليوم.

وفي باريس قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة بالجيش الفرنسي، إن الواقعة "بسيطة" واستمرت أقل من عشر دقائق.