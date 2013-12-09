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الأحد القادم.. مشروع "نهر النيل الأنبوبى فى ندوة بجامعة المنيا

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الأحد القادم.. مشروع "نهر النيل الأنبوبى فى ندوة بجامعة المنيا الأحد القادم.. مشروع "نهر النيل الأنبوبى فى ندوة بجامعة المنيا

تنظم كلية العلوم بجامعة المنيا، الأحد القادم، الندوة الخاصة بعمل محاضرة عن مشروع نهر النيل الأنبوبى العالى، والذى يهدف إلى التوعية بإنشاء نهر النيل الأنبوبى العالى
> كأحد المشروعات الابتكارية، وغير النمطية، والذى سيحقق الثورة الثالثة فى نظام الرى الحديث بعد القناطر، وبعد السد العالى.

أكد القائمون على تنظيم الندوة، أنه مشروع متكامل للتنمية الشاملة والمستدامة وحاصل على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمى بمصر، وأكاديمية العلوم الألمانية.

وأوضحوا، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المبدئية، والأولية لاستيفاء الجوانب الفنية، والعلمية، والتسويقية، والمالية، والتمويلية، بواسطة الخبراء، كل فى مجاله وتخصصه، والعمل كوحدة واحدة، وفريق عمل واحد، تحت إشراف كل من حمدى سيف النصر أستاذ دكتور فى الجيولوجيا الاستكشافية، والخبير السابق فى التعدين والمياه الجوفية بالمساحة الجيولوجية الأمريكية، الرئيس السابق لهيئة المواد النووية المصرية الرئيس الحالى لمشروع تعدين الرمال السوداء بمصر، عضو الاتحاد الدولى للجيوفزيائيين الاستكشافيين، وعضو الاتحاد الأوروبى للجيوفزيائيين الاستكشافيين، والذى خطط وأشرف على تنفيذ أكثر من 10 مشروعات منتجة بمصر وأمريكا والسعودية.

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