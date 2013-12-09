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وزير الشباب يفتح تحقيقا فوريا مع مسئولى مركز شباب بسبب "غرفة مغلقة"

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قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب اليوم فتح تحقيق فورى مع المسئولين عن مركز شباب المنيرة الحديثة، وذلك على خلفية وجود غرفة مغلقة بالأقفال داخل مركز الشباب وعدم وجود مفاتيح لها، فاضطر المسئولون مع إصرار الوزير على رؤية ما بداخل الغرف، إلى الاستعانة بشاكوش وأجنة لكسر أقفال الغرف.

جاء ذلك بعد أن تفقد الوزير ملعب كرة القدم الخماسى بمركز شباب المنيرة والمبنى الإدارى لمركز الشباب.

ومن ناحية أخرى، استقبل أهالى قرية الطويرات التابعة لمركز قنا، وزير الشباب بأغنية "تسلم الأيادى" وبعض الأغانى الوطنية خلال افتتاحه لمعلب كرة القدم الخماسية بمركز شباب الطويرات ضمن 5 مراكز تم افتتاحها بمحافظة قنا.


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