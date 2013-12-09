أحمد مرتضى منصور: شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك الثلاثاء

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه نجح في إقناع محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق بالعودة لتدريبات الفريق بداية من يوم الثلاثاء.

ويغيب شيكا عن تدريبات الفريق الأبيض لقرابة الأسبوع دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "جلست مع شيكابالا يوم الأحد وتحدثت معه بشأن تغيبه عن تدريبات الفريق، وأكد لي السبب هو تأخر النادي في سداد مستحقاته المتأخرة المقدرة بثلاثة ملايين و600 ألف جنيه".

وتابع "شيكابالا أخبرني أنه يمر بظروف صعبة ويحتاج لمستحقاته، ولكني طلبت منه تقدير ظروف النادي الصعبة حيث أن المديونيات وصلت إلى 270 مليون جنيه".

وأتم "نجحت في إقناع شيكا بالعودة إلى التدريبات يوم الثلاثاء".

ويسعى الزمالك لتخفيض عقد شيكابالا وهو ما ربطته بعض التقارير بسبب غيابه عن التدريبات.