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زياد بهاء الدين يناقش مع السفير اليابانى خطة الحكومة للتنمية العاجلة

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زياد بهاء الدين يناقش مع السفير اليابانى خطة الحكومة للتنمية العاجلة زياد بهاء الدين يناقش مع السفير اليابانى خطة الحكومة للتنمية العاجلة

استعرض الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى خطة التنمية العاجلة وتحفيز الاقتصاد التى تعمل عليها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة مع السفير اليابانى فى القاهرة توشيرو سوزوكى، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل مقترح البرنامج القومى لإصلاح مناخ الاستثمار فى ، الذى سيساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية خلال الفترة القادمة.

وأكد بهاء الدين على وفاء الحكومة الحالية بالتزاماتها وتعهداتها لتنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، ومن جانبه أبدى السفير اهتمام حكومته بخطوات الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخارجية.

ومن ناحية أخرى أكد بهاء الدين على ضرورة دفع تنفيذ المشروعات الجارى التفاوض بشأنها وعلى رأسها مشروع" توسعات مستشفى الأطفال- أبو الريش"، والمقرر تنفيذه من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة تطورات مشروع "المتحف المصرى الكبير" وكذلك مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الـ E-JUST.

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مصر 365

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