نصائح هامة لتأهيل المريض بعد جراحة استبدال مفصل الورك

التعرض إلى الحوادث، والتقدم فى السن، بالإضافة إلى ضعف المناعة أو حتى السمنة، قد يسبب مشاكل كبيرة لجسم الإنسان، وخاصة الجزء السفلى، حيث يمكن أن يتعرض الإنسان إلى الآلام شديدة بمنطقة "الورك"، وتتطلب لعلاج تلك الحالة إجراء عمليات تغير مفصل الورك.

حيث يقول الدكتور يوسف سرحان استشارى جراحة العظام والمفاصل وعلاج الطب الطبيعى والتأهيل، إن حدوث التهابات شديدة بمنطقة الورك قد تؤدى إلى الحاجة إلى استبدال مفصل الورك، وهى من الجراحات البسيطة والآمنة تماما، ويستطيع المريض بعدها أن يعيش حياته بشكل طبيعى، حيث يمكنه المشى والحركة بصورة طبيعية.

وأوضح يوسف أن مريض تغير المفصل وخاصة الورك فى حاجة إلى رعاية سريرية خاصة، وأن يعمل على عدد من التمارين والتغذية السليمة قبل الجراحة، لذلك ينصح المريض فى استعمال عدد من الأدوية التى تعمل على تنشيط الدم، ومنع حدوث تجلطات فى الورك.

وأضاف يوسف أن المريض قد يبقى بالمستشفى مدة من 3 إلى 7 أيام، ثم يمكنه الذهاب إلى منزله، مشيرا إلى أن هناك عددا من التدريبات التى يجب أن يتبعها المريض لمنع حدوث أى مضاعفات خطيرة، ومن تلك التمارين التدريب على كيفية الذهاب إلى الحمام والحركة البسيطة، والتحرك باستخدام العكازات، حتى يتعود الجسم على الوضع الجديد.

وأشار يوسف إلى أن هناك نصائح أخرى وهى الحفاظ على المفصل خوفا أن "ينخلع" بأن يتجنب المريض وضع ساق فوق أخرى، عدم ثنى الورك، أو الدوران، مع تدريب المريض على الطريقة الصحيحة فى المشى، بالإضافة إلى ضرورة وضع نظام غذائى خاص، بالإضافة إلى ضرورة اتباع حمية غذائية إذا كان المريض يعانى من وزن زائد.