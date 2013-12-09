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النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول اشتباكات جامعة الأزهر

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النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول اشتباكات جامعة الأزهر النيابة تطلب تحريات الأمن الوطني حول اشتباكات جامعة الأزهر

المدرعة التي قام بحرقها طلاب الإخوان

انتقل فريق من نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد لمعاينة جامعة الأزهر عقب الاشتباكات التى شهدها بين طلاب جماعة الاخوان المحظورة والأمن بداخل جامعة الأزهر، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث والأمن الوطني حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحرائق التى أشعلها طلاب المحظورة بجامعة الأزهر وبسيارات الشرطة وطلبت النيابة تقرير من حى مدينة نصر حول كمية التلفيات وقيمتها .

وكشفت المعاينة عن احتراق 3 سيارات ملاكي ومدرعة تابعة لقوات الشرطة ووجود كميات كبيرة من الزجاج نتيجة تحطم السيارات ووجود فوارغ قنابل غاز مسيل للدموع وزجاجات مولوتوف ووجود كميات كبيرة من الحجارة .

كانت قوات الأمن دخلت جامعة الأزهر اليوم الاثنين، بعد إبلاغ رئيس الجامعة، حيث جمع حوالى200 طالب من طلبة جامعة الأزهر، المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، تجمعوا وقاموا بقطع الطريق أمام الجامعة، وإعاقة الحركة المرورية، والتعدي على المواطنين، وقوات الشرطة بالحجارة، وزجاجات المولوتوف، مما تسبب فى حدوث تلفيات بعدد ثلاث مركبات للشرطة، وعدة إصابات بين القوات، مما دفع القوات إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتمكنت من إعادة تسيير الحركة المرورية، وإعادة الطلبة داخل الحرم الجامعي، الذين واصلوا أعمال الشغب، بالتعدى على منشآت ومرافق الجامعة وإحداث تلفيات بالعديد من السيارات الخاصة بالعاملين بالجامعة .

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