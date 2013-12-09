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ممارسة الرياضة تساعد مرضى الخرف على استعادة قدراتهم العقلية

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ممارسة الرياضة تساعد مرضى الخرف على استعادة قدراتهم العقلية ممارسة الرياضة تساعد مرضى الخرف على استعادة قدراتهم العقلية

توصلت دراسة علمية حديثة، إلى أن التمارين الرياضية لم تفد الحالة المزاجية لكثير من المرضى الذين يعانون من الخرف، على تحسين قدراتهم العقلية ومتابعة حياتهم اليومية، لكنها ساعدتهم فى القيام بالأنشطة اليومية، مثل النهوض من المقعد، وعززت مهاراتهم المعرفية.

وأشار موقع "BBC" إلى أن هناك نحو 800 ألف شخص فى بريطانيا يعانون من مرض الخرف، كما يزداد عدد الأشخاص المصابين بذلك المرض بشكل ثابت، وهو ما يعزى إلى أن الناس أصبحوا يعيشون حياة أطول.

وهناك تقديرات بأنه قبل عام 2021، سيزداد عدد الأشخاص المصابين بالمرض فى بريطانيا، ليصل إلى نحو مليون شخص، ومع عدم وجود علاج فعال لذلك المرض حتى الآن، أصبح من المهم تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المصابين به.

من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من البحوث لنتمكن من تطوير أفضل الإرشادات العملية لمساعدة مقدمى الرعاية الصحية على تقديم النصيحة للأشخاص المصابين بالخرف الذين يعيشون فى بيوتهم، أو فى مؤسسات الرعاية.

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