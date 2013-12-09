روبن يعيش في حالة ' سلام نفسي ' بعد تحقيقه الثلاثية

(إفي) - قال الهولندي أريين روبن لاعب بايرن ميونخ إنه يستمتع في الوقت الحالي بفترة سلام نفسي غير معتادة بالنسبة له، بعد أن توج الفريق الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي بفضل هدف حمل توقيعه.

وقال اللاعب في مقابلة مع مجلة (كيكر) الأسبوعية الألمانية "بالطبع أشعر الآن بقدر من الهدوء في داخلي، يجعلني في حالة جيدة. ذلك له علاقة بالطبع بالتتويج بلقب دوري الأبطال بفضل هدفي الذي جاء قبل قليل من نهاية المباراة".

وأكد اللاعب، الذي قاد بايرن للفوز على بروسيا دورتموند في نهائي البطولة القارية الموسم الماضي، أنه بلغ بذلك اللقب "عنان السماء".

كما أشار روبن إلى أنه بعد حصول بايرن على الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) في الموسم الماضي، لم يعد عليه "إثبات شيء لأحد".

كما اعتبر أن عالم كرة القدم "ربما" يكون شاهد في الموسم الماضي أفضل مستوى لروبن، رغم أن مشواره تضمن مراحل أخرى لعب فيها "بشكل جيد للغاية" على حد قوله.

وقال اللاعب (29 عاما) الذي عانى من إصابات عديدة في المواسم الماضية "الآن ببساطة اتضح أنني قضيت عاما بأكمله في حالة بدنية جيدة".

وأصيب روبن الأسبوع الماضي في الركبة اليمنى خلال مباراة أمام أوجسبورج في كأس ألمانيا، لكنه أكد ثقته بالعودة في لياقة كاملة خلال يناير/ثان أو فبراير على أقصى تقدير.