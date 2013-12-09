مشترك "ستار أكاديمي" زكي شريف:لست مسلحاً

ارتبط اسمه بالكثير من علامات الاستفهام، وشكّل مادة دسمة للإعلام، مع كل مرحلة يُقدم فيها على الاشتراك في البرامج الغنائية التي تعنى بالهواة قبل أن يشترك في برنامج "ستار أكاديمي".

زكي شريف ذو الصوت الجبلي، وشبل الراحل وديع الصافي، يملك مساحات غنائية في صوته وقدرات يعجز عنها نجوم اليوم. ورغم صغر سنه، ورغم الخجل الذي يميّزه، إلا أن صوته ساطع كمدينة الشمس بعلبك حيث ولد زكي وتربّى على تقاليدها وعاداتها.

في هذا الحوار مع "سيدتي نت"، يؤكد زكي أنه لا يملك السلاح، ولا يريد محاربة أحد، وهو آت إلى الساحة الفنية ليقدم فناً نظيفاً، لكل من أحبه، وليحقق حلمه الذي رافقه منذ كان صغيراً... ويضع النقاط على الحروف.

من هو زكي شريف؟

قبل دخولي إلى الأكاديميا، درست ميكانيك السيارات بمستوى "b3"، وقدمت إلى برامج هواة من قبل، كـ "أراب أيدول" و "ستوديو الفن".

مَن أول من اكتشف موهبة زكي الغنائية؟

أنا من اكتشفت نفسي، ولم يشجعني أحد من العائلة، فقد كنت خجولاً، ولم أكن أسمع صوتي لأحد. وكنت وقتها أتابع برامج للهواة وأسمعهم يغنّون، ثمّ أصبحت أحفظ الأغاني وأرددها معهم. وكنت أشعر أنه لديّ شيء ما يجب أن أفرج عنه.

أراب أيدول صدمني

ارتبط اسمك بالعديد من برامج الهواة، ما الفرق بينهما؟

الفرق هو أنني في "ستار أكاديمي" أخذت حقي، ولمست محبة الجمهور، بغض النظر عما حصل معي في البرامج السابقة.

هل تقصد ما حصل معك في أراب أيدول؟

بغض النظر عمّا حصل معي، وصل عددنا قبل مرحلة البث المباشر إلى حوالى 45 شخصاً، لكنني كنت أشعر أنني سأكون من بين الـ 25 المؤهلين لمرحلة العرض المباشر، إلا أنني صدمت بأنني لم أتأهّل. أما في برنامج "ستوديو الفن" فقد نلت الميدالية البرونزية، بالرغم من أنّ البرنامج كان أضعف من قبل.

لا أملك السلاح

يتذكر الجميع المشكلة التي حصلت بسببك في "ستوديو الفن"؟

القصة التي حصلت معي باتت قديمة، وعندما خرجت من الستوديو لم يحصل أي إشكال؛ وكل ما في الأمر أنّ بعض الأشخاص كانوا برفقة أناس جاؤوا لتشجيعي، ولم ترضهم النتيجة... يومها أتى والدي وعالج الموضوع.

يقال إن أهلك هم من يفتعلون المشاكل دائماً؟

أهلي لا يفتعلون المشاكل، وأنا أتيت لأقدم فناً جميلاً، ولست مسلحاً.

هل تشعر أنك ظلمت في برنامج "ستار أكاديمي"؟

لا أشعر بالظلم، فقد كسبت جمهوراً كبيراً في الخارج، وأنا أسأل: لماذا خرجت الآن؟ وبالنهاية، "ستار أكاديمي" لعبة وستنتهي، ثمّ تبدأ طريق المشترك من بعدها.

غلطة تمثيلية

ولكن قيل إنه تمّ استبدال رنا بك حين إعلان النتيجة؟

لا أعلم بهذا الأمر، ولا أريد التكلم؛ وربّ العالمين وحده يعلم بكلّ شيء... يتدخل مدير أعماله السيد سمير، ويقول: "لولا أنّ زكي لم يخطىء في تقديمه للإيفال، لما كانت لتتم تسميته "نومينيه"، بسبب غلطة تمثيلية؛ فملعبه الغناء لا التمثيل. وبالنهاية، هذه لعبة وقد كسب محبة الناس في الخارج.

هل تصويتك ضد ماريا أثّر على حسم نتيجتك؟

عندما دخلت إلى الأكاديميا، كان الشعار "لا للعنصرية"، فأنا عندما صوتت لنور على حساب ماريا لم أفكر بلبنان أو سوريا، بل فكرت بالصداقة التي تجمعني بنور. ولو كانت ماريا مكاني وكنت أنا وعبدالله في دائرة الخطر لكانت اختارت الأخير، لأنها أقرب إليه.

ولكن الجميع لاحظ بعد البرايم بأنك منزعج؟

تضايقت، لأنني أحبّها، ووقفت بوجه صديقي. إنها تملك معزة خاصة عندي، وإن شاء الله سأراها قريباً وكل رفاقي أيضاً.

هل من قرابة بينك وبين معين شريف، وهل تخاف من امتلاككما لنفس الشهرة العائلية؟

لا قرابة بيني وبين معين. نحن ننتمي إلى العائلة نفسها، لكن لا تجوز المقارنة بيني وبينه، فأنا أحبّ صوته وأحبّه بعد الراحل وديع الصافي، وهو من جعلني أحبّ أغاني الصافي، لأنني كنت أستمع إليه، وأريد أن أبدع صورة زكي.

برامج الهواة تترك المواهب، وأنت حالفك الحظ بوقوف "المولى برودكشن" إلى جانبك؟

ما حصل معي هو من حظي، ولولاهم لكنت ذهبت إلى أناس لا أعرفهم، ولا أعلم ما الذي كان سيجري معي. وأشكر الله أنني مع أناس يتميّزون بالنظافة، وأستطيع أن أمّنهم على روحي.

هل من الممكن أن نشهد تريو بينك وبين صابر الرباعي وسعد رمضان؟

هذا الأمر يعود للمولى برودكشن. أنا لي الشرف، فالفنان صابر اسم كبير، ويجب أن أملك خبرة أكثر. هو مدرسة بالنسبة إلي.

ماذا قال لك أهلك بعد خروجك من الأكاديميا؟

اهلي سعيدون بخروجي، كي أعمل على نفسي أكثر، والأكاديميا كانت "لعب ولاد"، والآن بدأ الجدّ أكثر.

هل ستتمكن من محاربة الساحة الفنية بوجود هذا الكمّ الهائل من الفنانين؟

من يفكّر في المحاربة لا يمكن أن يصل، وأنا أتيت لتقديم فنّ حلو لكلّ من يحبّني، وسأفكر فقط في الفنّ بدون أن أحارب أحداً.

أنت معروف بالأغاني الجبلية، فهل ستغيّر نمطك الغنائي لاحقاً؟

هذا تعلمه من خلال الأغاني التي سأصدرها.

هل من الممكن أن تغنّي لوناً خليجيّاً؟

المطرب عليه أن يغني كلّ شيء، رغم أنّه يلمع في لون معين، ويكون فيه مميزاً.

مَن انتقد زكي خلال تقدّمك إلى جميع هذه البرامج، ماذا تقول لهم؟

هذه القصص صغيرة، والصحافة تضخّم الأمور، ويمكن أن يكون الأمر شخصيّاً، وليس أكثر من ملاسنة بين اثنين، ثمّ تتحول إلى قضية كبيرة.

وعمّا حصل في خارج الأكاديميا، لحظة خروج زكي، أشار السيد سمير إلى أن "زكي لم يكن يعلم بما حصل في الخارج، والمشكل لا يمثلنا"، مشدّداً على رفض الردّ، وداعياً إلى سؤال المختصين في الأمر. وأضاف: "بالطبع أن مَن افتعل المشكلة لا يمثل لا الشعب المصري ولا اللبناني".

ماذا تحضّر لزكي؟

وهو ابن قريتي، ولم يكن هناك تعاون بيننا. كنت أعلم بوجوده، وتركته يسلك الطريق الذي يريده. لكنه لفتني، واقتنعت به كإنسان قبل الفنان، فهو ابن عائلة عريقة في بعلبك.

أيّ مواجهة تتوقعها لزكي؟

المنافسة مشروعة بين أيّ فنان وآخر، في هذا المجال؛ وبفعل حبّ الجمهور له أتوقع أن يثبت نفسه.

هل ظلم زكي في البرامج السابقة؟

هناك من كان يدافع دائماً عن موهبة زكي. وهو يملك محبّين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بفضلهم سيكمل مشواره الفني.

كذلك، كشف المولى عن أنه بصدد التحضير لـ"سينغل" وعمل جديد لزكي، وسيحمل العمل توقيع شقيقته المخرجة سيلفانا المولى، شاكراً إدارة "ستار أكاديمي" على صبرهم واهتمامهم بالطلاب وتقديم الدعم لهم.

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