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Lopez تطالب Anthony باستعادة شهرتها

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Lopez تطالب Anthony باستعادة شهرتها Lopez تطالب Anthony باستعادة شهرتها

طالبت النجمة الأمريكية Jennifer Lopez زوجها السابق، المغني Marc Anthony، بالحصول على شهرتها بعد الطلاق، لتعتمد رسمياً وفنياً اسم Jennifer Lopez، لا Jennifer Muniz.
Lopez التي غنّت سابقاً لطليقها وحبيبته، ردّت على طلب Marc Anthony للطلاق، الذي تقدم به قبل 18 شهراً، مطالبة باستعادة شهرتها وشطب شهرته Muniz عن اسمها الرسمي، حسب ما ذكر موقع "TMZ" الأمريكي.
وقد طالب Lopez و Anthony اللذان تزوجا عام 2004، وانفصلا في عام 2011، بالوصاية القانونية والجسدية المشتركة على توأميهما.
يذكر أن Marc Anthony أقام علاقة بعد انفصاله مع عارضة الأزياء الفنزويلية، Shannon de Lima، فيما تقيم Jennifer Lopez بدورها علاقة مع مصمّم الرقص Casper Smart الذي يصغرها بـ 18 سنة.

 

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