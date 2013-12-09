Flora Coquerel ملكة جمال فرنسا لعام 2014

توجّت الفرنسية Flora Coquerel ملكةً على عرش جمال فرنسا لعام 2014، بعد أن تنافست مع 33 شابة.

ملكة جمال فرنسا السمراء Coquerel، التي تواصل دراستها في مجال التجارة الدولية، عمرها 19 عاماً، ويبلغ طولها 1,82 سنتم.

Flora قالت في أول تصريح صحافيّ، بعد اختيارها: "أنا فخورة بتمثيل فرنسا متنوّعة"، وأعربت عن أملها في أن تعمل من أجل محو الأمية ودمج النساء في أوساط العمل.

وتخلف Flora ملكة جمال فرنسا لعام 2013 Marine Lorphelin، التي حلت وصيفة أولى في مسابقة ملكة جمال العالم هذا العام.

وقد شاركت 33 شابة من مختلف أنحاء فرنسا في المسابقة، التي جرت على مسرح "زينيت" في "ديجون" (وسط البلاد)، وترأس لجنة التحكيم المغني الشهير Garou، وذلك بعد استقالة الممثل العالمي Alain Delon، على خلفية تصريحاته المساندة للتيار اليمينيّ المتطرف.

وضمّت لجنة التحكيم كلّاً من المغنيتين Sylvie Vartan وElodie Frégé، والممثل الكوميدي Titoff، بالإضافة إلى مقدم البرامج Jean-Pierre Pernaut وزوجته ملكة جمال فرنسا السابقة Nathalie Marquay، والمغني Vincent Niclo.

يُذكر أن فرنسا كانت قد واجهت مشكلة في مسابقة ملكة الجمال العام المنصرم، إذ مُنِعت 3 ملكات من الفوز باللقب بسبب صورهن الفاضحة .

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