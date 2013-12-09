Kanye West: أنا Nelson Mandela القادم

فجر النجم الأمريكي Kanye West، خطيب نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، تصريحاً لا يمتّ إلى التواضع بصلة، إذ قال إنه سيصبح، في وقت قريب، رمزاً ثقافياً ومدنيّاً أهم من Nelson Mandela.

وفي مقابلة مع راديو "WGCI" في شيكاغو، قال Kanye: "إن وفاة Mandela عن عمر ناهز الـ95 عاماً سيعطي وأخيراً فرصة للناس للتركيز على ما حققت أنا حتى الآن".

Kanye الذي أجرى المقابلة للحديث عن كليبه الجديد "Bound2"، أطلق موقفه بشأن الزعيم الراحل Mandela، بعد أن سأله المذيع عمّن يتوقع أن يحلّ مكان المناضل، إذ لم يكن منه إلا أن أجاب بكلّ ثقة: "أنا، فقد حققت الكثير، وأنا مازلت في عمر الـ36، وحتى أصبح بعمر Mandela ـ بالطبع ـ سأكون أهمّ منه".

وأضاف Kanye أنه ممّا لاشكّ فيه أن Mandela قام بعمل جيد على مستوى أفريقيا الجنوبية، "إنما أنا أحرر العقول على مستوى العالم بالأغاني التي أغنّيها".

وقد أشار Kanye إلى أن الكثير من الأشخاص يستطيعون أن يحلوا مكان Mandela، لكنه يبقى المرشح الأكبر، بحسب تعبيره، ليكون الزعيم الأسود الجديد.

وعندما قال له المذيع: "إنها مبالغة كبيرة أن تشبّه نفسك بـ Mandela"، بعد أن تساءل حول نشاطاته الخاصّة بالحقوق المدنية أو حتى السياسية، أجاب "أنا بنيت نفسي بنفسي، وعانيت الكثير من العنصرية في بداية مشواري الفني، حتى أصبحت رمزاً في فن "الراب"، وهذا ما أفعله الآن في عالم الأزياء".

يذكر أن Kanye West يستعدّ للزواج من Kim Kardashian والدة طفلته، ومن المتوقع أن يقام الزفاف في العاصمة الفرنسية باريس خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

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