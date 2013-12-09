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انقطاع الإنترنت والاتصالات بسوريا نتيجة عطل فى الكابل الضوئى

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انقطاع الإنترنت والاتصالات بسوريا نتيجة عطل فى الكابل الضوئى انقطاع الإنترنت والاتصالات بسوريا نتيجة عطل فى الكابل الضوئى

تشهد سوريا انقطاعًا فى خدمة الإنترنت، نتيجة عطل فى الكابل الضوئى، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمى السورى، ما يتسبب فى انقطاع تام فى الاتصالات الهاتفية.

ونقل التلفزيون، عن مدير عام الشبكة السورية للاتصالات، إن هناك "انقطاعًا فى خدمة الإنترنت، نتيجة عطل فى الكابل الضوئى"، مشيرا إلى أن "ورش الصيانة تعمل على إصلاحه، وإعادته إلى الخدمة فى أقرب وقت ممكن"، وأن الاتصالات الهاتفية مقطوعة تماما مع سوريا، على شبكتى الهاتف الثابت، والمحمول.

وليست المرة الأولى التى يسجل فيها مثل هذا الانقطاع، منذ بدء النزاع فى سوريا فى منتصف مارس 2011، وتعود الاتصالات إجمالا بعد ساعات، أو يومين على الأكثر.

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