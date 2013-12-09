بعد اكتشاف 17 إصابة للمرة الأولى منذ عام 1999

تطلق منظمات الصحة العالمية واليونسيف، خلال الأسابيع المقبلة، وحتى أبريل المقبل، أكبر حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بعدد من دول الشرق الأوسط، على رأسها سوريا وعدد من الدول المجاورة لها، لتطعيم أكثر من23 مليون طفل ضد الفيروس، خاصة بعد اكتشاف 17 حالة إصابة بالمرض بسوريا.

وتهدف الحملة لتطعيم 2,2 مليون طفل سورى دون سن الخامسة، سواء كانوا يعيشون فى منازلهم أو هجروا منها بسبب النزاع الدائر حاليا، على أن يتم تقديم اللقاح فى مراكز ثابتة فى المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية، أو بالتنقل من منزل إلى آخر، رغم صعوبة الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة بالمناطق المحاصرة أو التى يدور فيها الصراع، على أن تنفذ بالتعاون مع السلطان الصحية الوطنية السورية والهلال الأحمر العربى السورى.

ومن جانبه ناشد الدكتور علاء العلوان، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وشمال أفريقيا، جميع أطراف النزاع فى سوريا بالتعاون وتسهيل وقف القتال على مدى الـ6 أشهر المقبلة، لإتاحة وصول حملات التطعيم إلى جميع الأطفال.

> وتسعى اليونسيف إلى تقديم 10 ملايين جرعة من لقاح شلل الأطفال لسوريا خلال الحملة، حيث وصلت أول شحنة مكونة من 2 مليون لقاح إلى دمشق يوم 29 نوفمبر الماضى، حيث تبلغ إجمالى تكلفة الحملة 39 مليون دولار.

يذكر أنه تم اكتشاف إصابة 17 طفلا بالشلل فى سوريا، من بينهم 15 حالة فى محافظة دير الزور المتنازع عليها، بجانب حالة فى حلب وأخرى فى دوما بالقرب من دمشق، وقبل هذه الإصابات، لم تسجل أى حالة شلل أطفال فى سوريا منذ عام 1999، وأدى النزاع المسلح الدائر فى سوريا منذ عامين إلى عدم تمكن العديد من الفرق الصحية المتنقلة من القيام بالزيارات المنتظمة للتطعيم، مما أدى إلى عدم تطعيم ما بين نصف مليون إلى 700 ألف طفل سورى، ضد شلل الأطفال.

>