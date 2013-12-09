أبو زيد: اتفقت مع وزير الداخلية على عودة الدوري في ديسمبر

كشف طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة عن اتفاقه مع محمد إبراهيم وزير الداخلية على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز ديسمبر الجاري.

وكانت لجنة الأندية قد أعلنت انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 26 ديسمبر، وأجرت قرعة المسابقة التي تقام بنظام المجموعتين.

وقال أبو زيد في بيان رسمي: "توصلت مع إبراهيم بحضور عدد من كبار قيادات الداخلية إلى اتفاق بعودة الدوري في شهر ديسمبر الجاري".

وأضاف "قدمت لوزير الداخلية قائمة بالملاعب المقترحة لاستضافة المباريات، وحظيت هذه القائمة على الموافقة المبدئية".

وأعرب أبو زيد عن شكره لجهود وزير الداخلية إزاء سرعة عودة الدوري العام، وما لمسه لديه من حرص على تلبية مطالب الجماهير رغم كل الظروف المعاكسة.

وناشد أبو زيد جماهير الكرة المصرية العمل على إنجاح عملية استعادة الدوري العام بعد توقفه، والحرص على التعاون مع أجهزة الأمن ومسئولي المسابقة ليس فقط لكي تعود المباريات، وإنما أيضا حتى تستمر ولا تتعرض من جديد للإيقاف، وقال "الكرة الآن في ملعب الجماهير".