5 طرق لرفض القبلة بلياقة...

عندما تلتقين بأشخاص معيّنين، قد ترتبكين في طريقة مصافحتهم، وتتساءلين إن كان الأجدر بك أن تكتفي بإلقاء التحية عليهم أو القيام بمصافحتهم وتبادل القبلات معهم، تعبيراً عن المودّة! فبعض الأشخاص لا يحبّذ فكرة القبل، خوفاً على سلامته. ونظراً إلى أن القبلات لا تُعتبر شرطاً أساسياً من شروط الاستقبال والترحيب، فإن بإمكانك الامتناع عن تبادلها، ولكن بلباقة.

خبيرة الإتيكيت نادين ضاهر تقدّم لك بعض الطرق اللائقة للامتناع عن التقبيل:

- يمكنك التذرع بالإصابة بالأنفلونزا، كي تتجنبي تقبيل الآخرين خوفاً على سلامتهم.وعندها، يمكنك أن تكتفي بمصافحتهم باليد، مع إدارة وجهك إلى الناحية الأخرى.

- قد يصعب عليك التخلّي عن عادة تبادل القبل، حين تجتمع عائلتك بعد غياب. ولكن يمكنك الاكتفاء بتقبيل جبين الصغار، وأيدي والديك تقديراً لهم واحتراماً.

- يعتبر تقبيل وجوه الأطفال من أسوأ العادات على الإطلاق، ومن الضروري تجنّبها منعاً لانتقال العدوى إليهم. فإذا رغبت في التعبير لهم عن الحب والحنان، اكتفي بتقبيل أكتافهم، بدلاً من أيديهم ووجوههم.

- ولتجنّب تبادل القبلات المرافقة للمصافحة، في أثناء لقاء صديقاتك، يمكنك أن تمدّي ذراعك للحظات قليلة منعاً للتقبيل، أو يمكنك اللجوء إلى المعانقة بشكل سريع من دون ملامسة الوجهين.

- إنّ المصافحة والتقبيل في الطرقات والأماكن العامّة عادة غير مستحبّة، فيمكنك الاكتفاء بالإيماء والابتسام.

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